Monopoli, tonfo esterno contro il Picerno: biancoverdi sconfitti 3-0

Brusca battuta per il Monopoli che, allo stadio Curcio, è stato battuto per 3-0 dal Picerno. Una gara diventata subito in salita per gli uomini di Alberto Colombo, andati in doppio svantaggio nel primo tempo a causa delle reti di Parigi al 4' e Allegretto al 26'; a chiudere l'incontro è stato D'Angelo al 60'. Il Monopoli dopo questo ko viene scavalcato dalla Virtus Francavilla e scende al secondo posto con 42 punti, gli stessi di Catanzaro e Avellino.

RETI: 4′ Parigi, 26′ Allegretto, 60′ D’Angelo (P)

AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo, Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra, Pitarresi (56′ De Ciancio), D’Angelo (87′ Carrà), De Cristofaro (75′ Viviani), Reginaldo (56′ Garcia Rodriguez), Esposito, Parigi (75′ Vivacqua).

A disposizione: Albertazzi, Summa, Vanacore, Alcides Dias, Setola, Di Dio.

All. Colucci.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante (66′ Langella), Bizzotto, Novella, Viteritti, Piccinni (66′ Natalucci), Vassallo (75′ Quaini), Bussaglia, Guiebre, Starita (83′ Rossi), D’Agostino (46′ Borrelli).

A disposizione: Guido, Iurino, Pambianchi, Grandolfo, Morrone, Romano, Nina.

All. Colombo.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani.

Assistenti: Costin Del Santo Spataru di Siena, Amedeo Fine di Battipaglia.

Quarto ufficiale: Carlo Esposito di Napoli.

Ammoniti: Parigi, Dettori (P), Piccinni, Guiebre (M).

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 0’ p.t., ’ s.t.

