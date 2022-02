Picerno-Monopoli, le probabili formazioni: rientra Mercadante dal primo minuto?

Serie C Girone C

Un esame in trasferta per continuare a stazionare nelle zone alte della classifica. Il Monopoli, reduce da sei risultati utili di fila, è atteso dal match di contro il Picerno, allo stadio Curcio (ore 17:30): i biancoverdi stanno attraversando un ottimo periodo di forma consolidato dalla vittoria pesante in rimonta sulla Turris di mercoledì e sono a caccia di conferme. I padroni di casa invece, nel turno infrasettimanale, hanno incassato una sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro.

Il tecnico Leonardo Colucci è pronto a schierare i suoi col 4-4-2. Albertazzi in porta, Garcia e De Franco dovrebbero comporre la coppia di centrali difensivi; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Pitarresi e Vivacqua. Il tandem d'attacco sarà composto presumibilmente da Reginaldo e Parigi. Indisponibili Albadoro, Ferrani, Senesi e lo squalificato Gerardi.

Qualche piccolo cambio per il Monopoli, che però scenderà in cambio senza variare modulo iniziale. Nel 3-5-2 designato da Alberto Colombo, Loria sarà presente tra i pali, protetto dal trio difensivo che vedrà il ritorno di Mercadante dal primo minuto al fianco di Bizzotto e Arena. Silla fascia destra spazio a Novella, mentre in mezzo Bussaglia va verso la conferma; Starita e Grandolfo comporranno la coppia d'attacco.

Picerno-Monopoli, le probabili formazioni

PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Vanacore, Garcia, De Franco, Setola; Pitarresi, De Cristofaro, De Ciancio, Vivacqua; Reginaldo, Parigi. All.Colucci.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.