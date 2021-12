Pink Bari, ritorno alla vittoria: battuto per 2-1 il Chievo Verona Women

Squadra in casa

Squadra in casa Pink Bari

Al campo sportivo Antonucci di Bitetto la Pink Bari ritrova la vittoria dopo quattro turni di astinenza contro il Chievo Verona Women, nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Un successo importante per le ragazze allenate da Cristina Mitola, che sbloccano il risultato al 59' con Fedotova; la stessa Fedotova all'83' firma la sua personale doppietta. Le ospiti accorciano le distanze all'86' grazie a Bolognini, ma nel finale la Pink Bari resiste. Finisce 2-1, la formazione biancorossa sorpassa in classifica proprio il Chievo Verona Women occupando il terzo posto, a quota 20 punti.