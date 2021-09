Pink Bari, ecco come poter assistere al match contro il Palermo

Ricomincia il cammino della Pink Bari Calcio. Domenica 12 settembre infatti prenderà il via il campionato di Serie B femminile, con la squadra biancorossa che sarà impegnata nel match contro il Palermo, al campo sportivo Antonucci di Bitetto. Per poter assistere all'incontro dal vivo bisogna prenotare il proprio posto in pre-list tramite un link che la società ha diffuso tramite comunicato sui suoi canali ufficiali. Fischio d'inizio alle ore 15:00.

Ecco il comunicato pubblicato dalla Pink Bari Calcio sulla propria pagina Facebook:

"Qualche volta le cose buone vanno in frantumi affinché cose migliori possano arrivare" (Marilyn Monroe). Con questo augurio riprende il cammino della Pink Bari e riprende con i suoi tifosi, finalmente... CI SIETE MANCATI!! Vi aspettiamo tutti a #Bitetto

Domenica 12 Settembre

Ore 15.00

Campo Comunale di "Bitetto"

Pink Bari- Palermo

L'accesso allo stadio e' consentito solo ai possessori di green pass o tampone nelle 48 ore.

Solo accreditandoti a questo link puoi prenotare il tuo posto in pre-list.

https://surveyheart.com/form/613677b5a10a3f0d760e3351