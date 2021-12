PInk Bari, domenica il prestigioso match di Coppa Italia contro la Juventus Women: le info sui biglietti

La Pink Bari è pronta a chiudere l'annata con un ultimo prestigioso impegno. Domenica 19 dicembre le ragazze allenate da Cristina Mitola affronterà la Juventus Women nel terzo match del girone E della Coppa Italia Femminile, con il calcio d'inizio fissato per le ore 11:30 allo stadio Veneziani di Monopoli. Entrambe le squadre sono appiate a quota 3 punti, avendo battuto la Roma Calcio Femminile: la Pink Bari ebbe la meglio per 3-2 lo scorso 17 ottobre (doppietta di Spyridonidou e rete di Fedotova), mentre la squadra torinese si è imposta per 8-1, sempre in trasferta. Alla formazione biancorossa servirà una vera e propria impresa per vincere il girone e accedere ai quarti di finale della competizione.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Pink Bari tramite la propria pagina Facebook, dove sono state riportate le info per l'acquisizione dei biglietti:

L'ultima partita ufficiale del 2021 sarà un grande evento,il palcoscenico di prestigio sara' lo Stadio Veneziani di Monopoli l'avversario non ha bisogno di presentazioni, sarà la #uventus il fischio d'inizio alle ore 11.30.

Biglietti in vendita al link https://www.ciaotickets.com/biglietti/pink-bari-juventus