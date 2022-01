Pink Bari, il cammino riparte dalla trasferta contro il Cittadella Women

Prima della sosta invernale la Pink Bari ha portato a casa un'importante vittoria in campionato contro il Chievo Verona Women, che ha consentito l'aggancio al terzo posto della classifica del campionato di Serie B, per poi essere sconfitta dalla Juventus Women nell'ultimo match della Coppa Italia. In questo mese di gennaio, le ragazze guidate da Cristina Mitola affronteranno tre importanti impegni per continuare a stazionare nelle zone alte della graduatoria.

Il primo impegno del 2022 della Pink Bari sarà in casa del Cittadella Women, domenica 9 gennaio; il 16 gennaio invece la formazione biancorossa ospiterà il Sassari Torres Femminile. A chiudere il mese la trasferta sul campo del Palermo valevole per la prima giornata di ritorno, il 23 gennaio.