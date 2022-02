Pink Bari, finalmente si ritorna in campo: domenica sfida alla Pro Sesto

Dopo una lunga sosta partita nel mese di dicembre e durata per tutto gennaio, a causa dello slittamento del campionato di Serie B Femminile, la Pink Bari è pronta a scendere in campo. Domenica 6 febbraio infatti, presso il campo sportivo Antonucci, le ragazze guidate da Cristina Mitola affronteranno la Pro Sesto nel match valevole per la quindicesima giornata. Calcio d'inizio fissato per domenica 6 febbraio alle ore 14:30.

Attualmente la Pink Bari è terza in classifica a quota 20 punti, dietro al Como capolista a 24 e al Brescia secondo con 23 punti. Prima della sosta le biancorosse ebbero la meglio del Chievo per 2-1, lo scorso 12 dicembre, venendo poi eliminate dalla Coppa Italia Femminile per mano della Juventus (risultato di 4-1).