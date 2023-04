Serie B | Pisa-Bari 1-2: la video sintesi della partita

All'Arena Garibaldi i padroni di casa restano in 10 dal 13' per il rosso a Nagy ma vanno in vantaggio su rigore con Torregrossa. Esposito fa 1-1 per il Bari prima dell'intervallo, poi a tempo quasi scaduto Antenucci trasforma il rigore che vale tre punti