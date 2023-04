Pisa-Bari 1-2, le pagelle: Morachioli strappa applausi, Antenucci glaciale

A Pisa il Bari ha ottenuto un'altra vittoria importante del proprio percorso, centrando un pesantissimo successo al 90' su calcio di rigore. La partita dei biancorossi, che hanno beneficiato di un uomo in più dalle prime fasi dell'incontro, non è stata affatto semplice perché pur avendo un uomo in più sono finiti in svantaggio e sono stati costretti a rincorrere contro un avversario che si difendeva bene.

Il pari del "redivivo" Esposito ha permesso di andare al riposo più tranquilli e nella ripresa, anche con un pizzico di fortuna (deviazione contestata dell'arbitro nell'azione poi sfociata nel rigore) i Galletti hanno trovato l'episodio che ha svoltato il match. In copertina Morachioli e Antenucci.

I migliori Today

Morachioli 7,5: Un altro assist e un rigore procurato. Non male per essere la sua prima partita da titolare con il Bari. Tenerlo fuori adesso diventa difficilissimo.

Antenucci 7: Mignani lo manda in campo per l'ultima mezz'ora di gara e l'intuizione si rivela azzeccata perché, nel momento decisivo, è lui con le sue spalle larghe a prendersi la responsabilità del rigore, calciato in maniera perfetta, che vale tre punti. Nove centri in campionato per il Lupo di Roccavivara.

Esposito 6,5: Rispolverato dalla naftalina dopo circa due mesi, fa un lavoro generoso in attacco che viene premiato con il prezioso gol di testa che vale l'1-1. Esce perché ammonito dopo un quarto d'ora della ripresa.

Botta 6,5: Altro ingresso in campo positivo per il diez del Bari che chiede e tiene palla, e dà avvio all'azione da cui nasce il rigore decisivo.

Bellomo 6,5: Viene schierato da titolare in ruolo da falsa mezz'ala con licenza di svariare sull'esterno. Ripaga la fiducia con una prestazione dinamica e di qualità. Da una sua veronica a centrocampo nasce l’azione che porta al rosso di Nagy.

I peggiori Today

Mazzotta 5,5: Commette un'ingenuità franando addosso a Torregrossa in un frangente in cui forse avrebbe potuto essere più attendista e meno irruento.

Pisa-Bari 1-2: pagelle e tabellino

PISA (4-3-1-2): Nicolas 6,5; Calabresi 5,5 (83' Gargiulo sv), Caracciolo 4,5, Hermannsson 5, Barba 5,5; Marin 6, Nagy 4, Sibilli 6 (63' Esteves 5,5); Morutan 6 (72' M. Tramoni sv); Torregrossa 6 (63' Mastinu 5), Moreo 5 (82' Masucci sv). A disp.: Guadagno, Livieri, Zuelli, Sussi, Trdan, Rus, L. Tramoni. All. D'Angelo 5,5

BARI (4-3-1-2): Caprile 6; Pucino 6, Di Cesare 6 (59' Zuzek 6), Vicari 6, Mazzotta 5,5 (83' Ricci sv); Bellomo 6,5 (69' Botta 6,5), Maita 6,5, Benedetti 6; Morachioli 7,5; Esposito 6,5 (59' Antenucci 7), Cheddira 6 (83' Ceter sv). A disp.: Frattali, Sarri, Matino, , Benali, Botta, Molina, Dorval, Mallamo. All. Mignani 7

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV: Burlando

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo

Marcatori: 18' rig. Torregrossa (P), 36' Esposito (B), 90' rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Morutan (P), Esposito (B), Sibilli (P), Marin (P), Vicari (B). Espulso Nagy (P) al 13'. Recupero: 1', 5'