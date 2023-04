Pisa-Bari, il Giudice sportivo omologa il risultato: Galletti a 60 punti

È arrivata la parola fine sul caso Pisa-Bari con l'omologazione da parte del Giudice sportivo dell'1-2 con cui i biancorossi hanno espugnato l'Arena Garibaldi il 23 aprile scorso.

"Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, con Comunicato Ufficiale n°140 del 28 aprile, ha omologato il risultato di 1-2 in favore della Soc. Bari" ha fatto sapere la SSC Bari attraverso il proprio sito ufficiale.

Il risultato era stato congelato come da prassi a seguito del preannuncio di ricorso del Pisa, ricorso che poi non c'è stato, con conseguente ratifica del risultato. Definitivamente chiusa la querelle sollevata dalla società nerazzurra a seguito della mancata interruzione del gioco da parte del direttore di gara Colombo per un suo tocco nell'azione poi sfociata nell'assegnazione del rigore con cui il Bari ha vinto la partita.

La squadra di Michele Mignani raggiunge così quota 60 punti, a -6 dal secondo posto del Genoa, a quattro giornate dal termine e con lo scontro diretto contro i liguri da giocare a Marassi all'ultima giornata. Nel prossimo turno i biancorossi saranno impegnati in casa contro il Cittadella, lunedì 1° maggio alle 15.