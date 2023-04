Il Bari espugna Pisa in rimonta: decisivo Antenucci al 90'

Ancora una vittoria esterna per il Bari, riuscito a ribaltare il risultato dopo essere finito sotto, vincendo 1-2 sul campo del Pisa. Nonostante il rosso a Nagy dopo soli 13' dal calcio d'inizio, i biancorossi sono stati costretti a rincorrere per via del vantaggio siglato da Torregrossa su calcio di rigore al 18'. Esposito al 36' ha riportato il punteggio in equilibrio e dopo una ripresa combattuta, al 90', Antenucci su rigore ha dato altri tre punti fondamentali alla squadra di Mignani.

La decima vittoria in trasferta dei Galletti consente di accorciare a 6 lunghezze la distanza dal Genoa, a quattro partite dallo scontro diretto, e consolida ulteriormente il terzo posto con un vantaggio di 7 punti sul Südtirol. Il prossimo impegno del Bari è in programma il 1° maggio al San Nicola alle 15 contro il Cittadella.

Pisa-Bari: la cronaca

Rivoluzione nel Bari, dove spicca l'assenza di Folorunsho, fermato da un fastidio al ginocchio, neanche in panchina. Prima da titolare per Morachioli, chiamato a muoversi alle spalle di Cheddira ed Esposito, rilanciato dall'inizio dopo tante panchine. Dopo 2' punizione dei biancorossi con Pucino, palla sopra la barriera deviata Al 5' iniziativa personale di Di Cesare che sfonda sulla sinistra, entra in area e prova il tiro ma calcia ampiamente a lato. Si accende il match: occasione per morachioli che s'incarta sul più bello, sul contropiede Morutan serve Torregrossa che ha una buona chance col sinistro ma conclude fuori di poco alla sinistra di Caprile. Momento di svolta al 12': Bellomo sbroglia con un numero una matassa difensiva e dà avvio al contropiede condotto da Morachioli e Cheddira, il marocchino viene steso all'ingresso dell'area da Nagy. Colombo non ha dubbi e sventola immediatamente il rosso nei confronti dell'ungherese lasciando il Pisa in 10. Calcio di punizione non sfruttato per i biancorossi. Nonostante l'uomo in meno il Pisa al 16' beneficia di un calcio di rigore per il fallo di Mazzotta su Torregrossa in area di rigore. Ingenuo l'intervento del difensore dei Galletti, che frana addosso al centravanti avversario. Dal dischetto va il 10 del Pisa che spiazza Caprile e porta avanti i suoi. Al 20' il Bari cerca ancora di reagire: Bellomo va al cross da destra, il pallone arriva a Morachioli che di testa non inquadra la porta da buona posizione. Il pareggio biancorosso arriva al 37': Morachioli da destra crea scompiglio e poi crossa, Esposito di testa prende il tempo ai centrali pisani e di testa gira a rete battendo Nicolas. Il primo tempo si chiude in parità 1-1 con i biancorossi in superiorità numerica.

Nessun cambio dopo l'intervallo. Al 54' uscita avventata di Caprile che va a vuoto, Di Cesare rimedia che si oppone con la testa per contrastare Moreo. Il capitano a seguito dello scontro è costretto al cambio. Ne approfitta Mignani, che oltre a inserire Zuzek, sostituisce Esposito con Antenucci. Il numero appena entrato, dopo aver ricevuto da Morachioli, offre subito una gran palla a Cheddira, il marocchino calcia sul primo palo, Nicolas si rifugia in angolo. Cambia anche il Pisa al 62': Mastinu per Torregrossa, Esteves per Sibilli. Chance per i padroni di casa con Morutan che va al tiro, si oppone Caprile, poi la difesa biancorossa allontana. Al 69' scocca l'ora di Botta, inserito al posto di Bellomo. Al 71' giallo pesante per i Galletti che perdono Vicari per la gara col Cittadella. Minuto 76' ci prova Maita con un destro dai 20 metri, Nicolas però blocca la sfera. Insistono i biancorossi: destro dalla distanza di Pucino, Nicolas riesce a respingere in tuffo, Benedetti sulla ribattuta non inquadra la porta. Il forcing biancorosso prosegue con un destro di Morachioli dalla lunetta, pallone che esce di poco alto alla destra di Nicolas. All'82' doppio cambio per il Pisa: dentro Masucci per Moreo e Gargiulo per Calabresi. Mignani risponde con Ricci e Ceter per Mazzotta e Cheddira. All'89' spunto di Morachioli, tocco col braccio di Gargiulo, Colombo inizialmente lascia correre ma viene richiamato al monitor dove ravvisa il netto tocco con il braccio in area del difensore pisano decretando il calcio di rigore. Dal dischetto va Antenucci che batte Nicolas con un piattone destro all'incrocio. Durante i 5' di recupero il Pisa prova l'assalto conquistando un paio di piazzati velenosi, Hermannsson ha l'opportunità con un destro dal limite ma non inquadra la porta. Finisce con 1-2 in rimonta. Bari a -6 dal Genoa.

Pisa-Bari: il tabellino

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi (83' Gargiulo), Caracciolo, Hermannsson, Barba; Marin, Nagy, Sibilli (63' Esteves); Morutan (72' M. Tramoni); Torregrossa (63' Mastinu), Moreo (82' Masucci). A disp.: Guadagno, Livieri, Zuelli, Sussi, Trdan, Rus, L. Tramoni. All. D'Angelo

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (59' Zuzek), Vicari, Mazzotta (83' Ricci); Bellomo (69' Botta), Maita, Benedetti; Morachioli; Esposito (59' Antenucci), Cheddira (83' Ceter). A disp.: Frattali, Sarri, Matino, , Benali, Botta, Molina, Dorval, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV: Burlando

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo

Marcatori: 18' rig. Torregrossa (P), 36' Esposito (B), 90' rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Morutan (P), Esposito (B), Sibilli (P), Marin (P), Vicari (B). Espulso Nagy (P) al 13'. Recupero: 1', 5'