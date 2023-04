Pisa-Bari, i toscani non presenteranno ricorso: "Zero possibilità di vincerlo"

Il tormentone di polemiche scatenato dopo la fine di Pisa-Bari, quando la società nerazzurra aveva invocato a gran voce allo scandalo per un presunto errore dell'arbitro Colombo, sembra destinato a risolversi in un nulla di fatto.

La mancata interruzione dell'azione (poi sfociata nell'assegnazione del rigore che ha deciso la partita fissando il punteggio sul 2-1) per via del tocco del direttore di gara sul passaggio da Antenucci a Maita nei minuti finali della partita, era secondo i nerazzurri un errore tecnico evidente al punto da esserci gli estremi per chiedere la ripetizione del match.

Nella giornata di martedì, il comunicato del Giudice sportivo con i provvedimenti e i risultati del 34° turno di B, presentava la scritta "Sub iudice" accanto a Pisa-Bari. Un fatto che aveva generato qualche apprensione nell'ambiente biancorosso, ma che era un atto dovuto poiché il club toscano si era riservato di fare ricorso, avendo tempo fino alle 18 di mercoledì

Nella stessa serata, ad ogni modo, il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, ha confermato la rinuncia al ricorso, parlando così ai microfoni di Canale 50: "C'è lo 0% di possibilità di vincerlo e non è nello stile della società dare false speranze. Rimane il fatto che le spiegazioni che sono state date non convincono e le opinioni sono totalmente differenti con chi ci ha dato le risposte richieste". Presto, dunque, ci sarà un nuovo comunicato del Giudice sportivo in cui verrà omologato il risultato del match dello scorso 23 aprile all'Arena Garibaldi, vinto 1-2 dalla squadra di Michele Mignani.

Resta ora da sperare che il clima avvelenato venutosi a creare dopo i fatti della scorsa domenica, con articoli di testate importanti che hanno messo in dubbio la lealtà sportiva del torneo cadetto puntando il dito contro le furbate del Bari (senza fornire alcuno straccio di prova, ma facendo mere illazioni), non vadano a rovinare un finale di stagione bellissimo in cui a quattro partite dalla fine tutto è ancora da scrivere per quanto riguarda la promozione diretta e la corsa play-off.