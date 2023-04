Pisa-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pisa-Bari è una delle due partite che completeranno il 34º turno di Serie B. La gara tra nerazzurri e biancorossi è in programma all'Arena Garibaldi alle 16:15 e sarà un altro importante snodo della stagione per entrambe le compagini, determinate a chiudere la stagione il più in alto possibile per giocarsi tutte le proprie chance ai play-off.

I biancorossi, terzi a quota 57, dovranno provare a rispondere al Genoa, salito da quota dopo aver vinto in trasferta contro il Cittadella (portandosi a -2 dalla capolista Frosinone). Indubbiamente la rincorsa al secondo posto che vale la promozione diretta, per Mignani e i suoi è un obiettivo sempre più difficile, ma puntare a un risultato positivo è un obbligo, sia per cementare il terzo posto, sia per mantenere alto il morale.

Di fronte ci sarà un Pisa che l'anno scorso fu protagonista di una grande cavalcata poi conclusa con l'amarezza della finale persa contro Monza, e che in questo torneo dopo una partenza ad handicap si è riportato in zona play-off (è settimo a quota 46), con l'intenzione di giocarsi le proprie carte nella coda della stagione.

Dirigerà la sfida il signor Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto e Matteo Passeri della sezione di Gubbio, mentre il quarto ufficiale sarà Francesco Burlando della sezione di Genova. Al monitor ci saranno Paolo Mazzoleni (Bergamo) e Salvatore Longo (Paola).

Pisa-Bari: i precedenti

Tra Pisa e Bari esistono in totale 34 precedenti ufficiali: nel testa testa è leggermente in vantaggio la formazione biancorossa con 10 vittorie contro i 7 successi dei toscani e 17 pareggi. Il rapporto cambia nelle 16 gare disputate in casa dei nerazzurri dove sono arrivate solo 2 vittorie per i galletti a fronte di 8 pareggi e 6 vittorie dei toscani.

In questo campionato le due squadre si sono già affrontate al San Nicola nella gara del 4 dicembre 2022, conclusa con il punteggio di 0-0. Era finita con lo stesso risultato anche l'ultima volta che il Bari aveva fatto visita ai nerazzurri, nel campionato di B 2016-2017. L'ultima vittoria del Bari nella città della torre pendente risale al 29 marzo 2009 quando fu sufficiente un goal di Stefano Guberti per portare a casa i 3 punti in una stagione culminata con la promozione in A.

Come arriva il Pisa

Tra i nerazzurri non saranno della sfida gli infortunati De Vitis e Tourè, oltre allo squalificato Beruatto. D'Angelo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1. Nicolas difenderà i pali, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Calabresi, Caracciolo, Barba ed Esteves. A centrocampo Marin e Martinez dovrebbero giocare accanto a Nagy, mentre sulla trequarti, Morutan e Moro agiranno alle spalle di Torregrossa.

Come arriva il Bari

I biancorossi non recuperano Maiello (lesione parziale legamento collaterale mediale ginocchio sinistro) e Scheidler (in ripresa dopo affaticamento muscolare) neanche per la sfida coi toscani. In virtù dell'assenza del play di Acerra, Mignani potrebbe fare ricorso al 4-4-2, ma la sensazione è che almeno inizialmente il tecnico opti per il canonico 4-3-1-2. Davanti a Caprile dovrebbe esserci la linea difensiva composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo, Maita dovrebbe agire da play con Benedetti e Folorunsho ai suoi fianchi, mentre sulla trequarti Botta potrebbe essere il prescelto per giocare alle spalle di Cheddira e Antenucci.

Pisa-Bari: probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Esteves; Marin, Nagy, Martinez; Morutan, Moro; Torregrossa. All. D'Angelo

BARI (4-): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV: Burlando

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo

Pisa-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Pisa-Bari, in programma alle 16:15 all'Arena Garibaldi di Pisa, sarà visibile in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251). Il match sarà visibile anche su Helbiz Live e acquistabile in pay-per-view su OneFootball.