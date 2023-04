Pisa-Bari, risultato ancora non omologato dal Giudice sportivo

Esito ancora congelato per la gara della 34ª giornata di Serie B tra nerazzurri e biancorossi: si deve far luce sul presunto errore tecnico del direttore di gara Colombo, reo di non aver interrotto il gioco dopo il suo tocco nell'azione che ha portato al rigore realizzato da Antenucci al 90'