SSC Bari: le date e gli orari delle partite dei play-off di Serie B

Conclusa la stagione regolare la Serie B emetterà i suoi ultimi verdetti con i play-off che sanciranno la terza promossa in Serie A, e i play-out, che decreteranno la quarta retrocessione in Serie C.

Il Bari, avendo chiuso al terzo posto in classifica, si è qualificato per la semifinale dei play-off e affronterà la vincente del preliminare tra Südtirol e Reggina.

Serie B 2022-2023: calendario play-off e play-out

La Lega Serie B ha comunicato date e orari ufficiali degli spareggi per la promozione e per la retrocessione:

Play-off

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023, ore 20:30, Südtirol-Reggina

Sabato 27 maggio 2023, ore 20:30, Cagliari-Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023, ore 20:30, 6ª o 7ª vs Bari

Martedì 30 maggio 2023, ore 20:30, 5ª o 8ª vs Parma

Venerdì 2 giugno 2023, ore 20:30, Bari vs 6ª o 7ª

Sabato 3 giugno 2023, ore 20:30, Parma vs 5ª o 8ª

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023, ore 20:30

Domenica 11 giugno 2023, ore 20:30*

*gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato

Play-out

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023, ore 20:30 Cosenza-Brescia

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 - ore 20:30 Brescia-Cosenza