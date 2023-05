Playoff Serie C: Audace Cerignola-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti per la gara in programma domenica 14 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola e valevole per il secondo turno Playoff, tra Cerignola e Monopoli. È possibile acquistare il tagliando presso tutti i punti vendita del circuito “Posto riservato” e online dal sito www.postoriservato.it, fino a sabato 13 maggio alle ore 19.00, fino ad un massimo di 300 posti.

Il costo del tagliando è di 10,50€ più i diritti di prevendita.

Scopri il punto vendita più vicino a te visitando il sito https://www.postoriservato.it//punti-vendita-it.html

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli