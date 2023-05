Playoff Serie C, Audace Cerignola-Monopoli, le probabili formazioni

Serie C Girone C

Il secondo turno dei playoff offre al Monopoli un impegno complesso. I biancoverdi, nel tardo pomeriggio di oggi, faranno visita all'Audace Cerignola allo stadio Monterisi con l'unico obiettivo di vincere per non salutare la postseason. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:00.Nella stagione regolare i biancoverdi hanno vinto entrambi i confronti: allo stadio Veneziani, il 24 settembre 2022, arrivò un successo per 2-1 mentre al Monterisi ci fu un blitz per 3-1 (lo scorso 30 gennaio). Tuttavia sarà una partita completamente diversa, con gli ofantini galvanizzati dalla vittoria contro la Juve Stabia per 3-0.

I padroni utilizzeranno il modulo 3-5-2. Saracco tra i pali, protetto dal trio composto da Blondett, Ligi e Capomaggio; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Coccia e Russo mentre nel cuore del centrocampo agiranno Sainz-Maza, Langella e Tascone. Per quanto riguarda l'attacco Achik darà sostegno al centravanti Malcore.

Gli uomini guidati da Giacomo Ferrari scenderanno in campo ancora con il 4-2-3-1. Vettorel in porta, Mulè e Bizzotto a formare il tandem difensivo; Viteritti e Pinto agiranno come terzini, rispettivamente a destra e a sinistra. In mediana confermati De Risio e Vassallo, mentre gli esterni offensivi Manzari e Giannotti supporteranno Fella pronto ad occupare la trequarti. Starita partirà dal primo minuto come unica punta.

Audace Cerignola-Monopoli, le probabili formazioni

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Ligi, Capomaggio; Coccia, Sainz-Maza, Langella, Tascone, Russo; Achik, Malcore. All.Pazienza.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; De Risio, Vassallo; Manzari, Fella, Giannotti; Starita. All. Ferrari.