Catanzaro-Monopoli, Colombo: "L'intenzione è quella di provare a fare un altro miracolo"

Come accaduto contro il Cesena, il Monopoli è chiamato a vincere segnando almeno due gol di scarto a Catanzaro per proseguire il cammino ai playoff. I biancoverdi sono attesi da una sfida complicata sabato 21 maggio, allo stadio Ceravolo (ore 16:00): l'imperativo è dunque dare il massimo e provarci, per compiere un'altra impresa e per far sognare ancora una volta una città intera. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Sarà una sfida lunga, di fronte ci sarà un avversario maturo. Al di là delle nostre volontà dobbiamo cercare di capire come diventare pericolosi, un episodio può cambiare l'inerzia. Molto dipenderà dal nostro approccio e dalla volontà di andare oltre le qualità degli avversari, dobbiamo prepararci ad una partita di alta intensità. Diventerà fondamentale essere cinici, ogni gara ha una storia a sé e quello che accadrà a Catanzaro potrebbe iniziare da quello che faremo noi. Abbiamo una consapevolezza maggiore delle nostre capacità. Quello che vogliamo fare è provare a fare un altro miracolo".

Sulle condizioni della squadra: "Piccinni è in fase di recupero, valuteremo la seduta di oggi. Per gli affaticati attenderemo prima di prendere ancora delle decisioni, tutti faranno il massimo per recuperare perché è una partita importante. Basile, Natalucci e Quaini saranno assenti".