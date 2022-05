Playoff Serie C, finisce il sogno del Monopoli: Biasci regala la vittoria al Catanzaro

Serie C

Catanzaro

Il Monopoli non è riuscito a compiere un'altra impresa dopo quella di Cesena: il cammino nei playoff dei biancoverdi si è concluso tra le mura dello stadio Ceravolo, nella sfida di ritorno a Catanzaro. I calabresi sono imposti per 1-0, grazie alla rete segnata al 27' da Biasci; agli uomini giudati da Alberto Colombo serviva un vittoria con almeno due reti di scarto (all'andata era finita 2-1 per il Catanzaro).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Reti: al 27′ pt Biasci T. (Catanzaro).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli (dal 36′ st De Santis S.), Fazio, Gatti; Bayeye, Sounas (dal 36′ st Carlini M.), Cinelli (dal 16′ st Welbeck N.), Verna, Vandeputte; Biasci (dal 16′ st Vazquez F.), Iemmello (dal 42′ st Bombagi F.). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Tentardini, Welbeck, Maldonado, Bjarkason, Rolando, Vazquez, Bombagi, Carlini, Cianci. Allenatore: Vivarini.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (dal 42′ st Novella M.), Hamlili, Vassallo (dal 29′ st Rossi A.), Bussaglia (dal 16′ st Langella C.), Guiebre; Grandolfo (dal 17′ st Starita E.), Borrelli (dal 42′ st D’Agostino M.). A disposizione: Guido, Pambianchi, Starita, Piccinni, Rossi, Fornasier, Morrone, D’Agostino, Romano, Nina, Langella, Novella. Allenatore: Colombo

Arbitro: Valerio Manaresi di Ciampino.

Assistenti: Luca Dicosta di Biella, Nicola Tinello di Rovigo.

Quarto uomo: Marco Acampora di Castellamare di Stabia.

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Ammoniti: al 19′ pt Sounas D. (Catanzaro), al 40′ pt Verna L. (Catanzaro), al 12′ st Martinelli L. (Catanzaro), al 28′ st Welbeck N. (Catanzaro) al 2′ st Bizzotto N. (Monopoli), al 33′ st Viteritti O. (Monopoli).

Espulsi: –

Note: Maglia rossa per il Catanzaro, biancoverde per il Monopoli