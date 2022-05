Playoff Serie C, Catanzaro-Monopoli: le info sui biglietti del settore ospiti

Il Monopoli ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti del settore ospiti per il match contro il Catanzaro, che si giocherà sabato 21 maggio alle ore 18:00. I tifosi biancoverdi potranno acquistare i tagliandi al costo di 5 euro più 1,50 euro di prevendita fino alle 19:00 di venerdì 20 maggio.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

A partire dalle ore 9.00 di giovedì 19 maggio saranno disponibili i biglietti del settore ospiti per Catanzaro-Monopoli, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei play off di Serie C, in programma sabato 21 maggio allo stadio “Ceravolo” con inizio alle ore 18.00.

I tagliandi potranno essere acquistati sul circuito Go2 (non è consentita la vendita online).

I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati entro le ore 19.00 di venerdì 20 maggio al costo di 5,00€ più 1,50€ di diritti di prevendita.

I residenti in Puglia potranno acquistare il tagliando esclusivamente nel settore ospiti.

Punti vendita Go2 a Monopoli:

Associazione Cuore Biancoverde

Tel. 0809372824

Via Cesare Battisti, 28 – Monopoli.