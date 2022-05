Playoff Serie C: Catanzaro-Monopoli, la probabile formazione dei biancoverdi

A caccia di un'altra impresa. Il Monopoli, sconfitto per 2-1 all'andata, dovrà battere il Catanzaro oggi pomeriggio allo stadio Ceravolo con due gol di scarto, per continuare questa entusiasmante avventura ai playoff. Dopo il blitz sul campo del Cesena, dunque, i biancoverdi devono spingersi ancora oltre e giocarsi la gara senza rimpianti, stando attenti a capitalizzare le occasioni che verranno create.

L'allenatore Alberto Colombo schiererà i suoi col consueto 3-5-2. Loria sarà presente in porta dietro al trio difensivo formato da Arena, Bizzotto e Mercadante. in mezzo potrebbe non farcela Piccinni: pronto Langella per completare il reparto assieme a Vassallo e Bussaglia; sulle fasce, rispettivamente a destra e sinistra, ci saranno Viteritti e Guiebre. Davanti rientra Borrelli dopo la squalifica, il centravanti andrà ad affiancare probabilmente Starita.

Monopoli, la probabile formazione in vista del match di Catanzaro

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Langella, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Borrelli All. Colombo.