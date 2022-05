Playoff Serie C: Cesena-Monopoli, la probabile formazione dei biancoverdi

Stasera il Monopoli proverà a compiere l'impresa, ossia ribaltare il 2-1 incassato contro il Cesena nel primo round giocato settimana scorsa allo stadio Veneziani: nella sfida di ritorno dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi (ore 20:45) i biancoverdi dovranno trionfare con almeno due reti di scarto per proseguire il proprio cammino in postseason. Provarci fino all'ultimo minuto è l'imperativo degli uomini guidati da Alberto Colombo, pronti a dare tutto quello che hanno per scrivere un'altra pagina di storia.

La formazione del Monopoli non dovrebbe essere tanto diversa da quella dell'andata. Il modulo di base è il 3-5-2: Loria in porta, dietro al trio difensivo composto da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, ci saranno Viteritti e Guiebre, mentre in mezzo al campo agiranno Piccinni, Vassallo e Bussaglia. In attacco possibile conferma per Starita, con Borrelli che potrebbe partire titolare al posto di Grandolfo (schierato titolare nel confronto del Veneziani).

Monopoli, la probabile formazione in vista del match contro il Cesena

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Borrelli. All.Colombo.