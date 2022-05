Playoff Serie C, continua il sogno del Monopoli: i biancoverdi battono il Cesena e accedono al secondo turno della fase nazionale

Impresa storica del Monopoli, che nel secondo atto del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C è riuscito a ribaltare il 2-1 subito all'andata: i biancoverdi, tra le mura dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi, si sono imposti per 3-0 grazie ad una prova di grande abnegazione e cuore. Assoluto protagonista dell'incontro è stato il difensore Mercadante: prima ha propiziato l'autogol di Gonnelli con un cross, poi ha firmato nel secondo tempo una doppietta su calcio di rigore al 68' e al 96'. Il Monopoli ha così guadagnato l'accesso al secondo turno.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 12’ aut. Gonnelli, 68’ rig. Mercadante, 96′ rig. Mercadante (M).

CESENA F.C. (4-2-3-1): Nardi, Ciofi (79’ Tonin), Gonnelli, Allievi, Calderoni, Ardizzone (66’ Missiroli), Steffè, Ilari, Caturano (67’ Benedettini), Pierini (79’ Zecca), Bortolussi (66’ Pittarello).

A disposizione: Candela, Venturini, Favale, Pogliano, Rigoni, Berti, Frieser.

All. Viali.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti, Piccinni (75’ Hamlili), Vassallo (90′ Morrone), Bussaglia (63’ Langella), Guiebre, Grandolfo (75’ Starita), Borrelli.

A disposizione: Guido, Pambianchi, Fornasier, Romano, Nina, Novella, Rossi, D’Agostino.

All. Colombo.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi.

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano, Alessandro Maninetti di Lovere.

Quarto ufficiale: Claudio Petrella di Viterbo.

Ammoniti: Tonin, Pittarello (C), Borrelli, Piccinni, Arena (M).

Espulsi: Nardi (C).

Angoli: 2-4.

Recupero: 1’ p.t., 6’ s.t.

Divisa bianca per il Cesena, verde per il Monopoli.