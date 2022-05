Monopoli-Catanzaro, Colombo: "C'è un po' di rammarico, proveremo a fare l'impresa nella gara di ritorno"

Il primo atto del match di postseason tra Monopoli e Catanzaro è andato alla formazione calabrese, che si è imposta per 2-1 allo stadio Veneziani. I padroni di casa erano riusciti ad andare in vantaggio grazie alla rete di Viteritti, arrivata dopo il rigore parato da Loria a Iemmello; l'attaccante del Catanzaro però nella ripresa si è scatenato e con una doppietta ha ribaltato il risultato. Al Monopoli ora servirà un'impresa, ossia vincere almeno segnando due gol di scarto come accaduto contro il Cesena. Il tecnico Alberto Colombo, nel post-gara, ha analizzato la sconfitta.

"Abbiamo subito il primo gol nel nostro miglior momento, quando la loro pressione si era abbassata -ha spiegato Colombo- Il Catanzaro ha poi ripreso fiducia, ma non posso fare altro che ringraziare ancora una volta lo spirito dei ragazzi che alla quinta partita in diciassette giorni hanno dato tutto. Oggi eravamo un po' meno brillanti rispetto a Cesena, la squadra nonostante tutto non ha mollato. C'è rammarico, rimane la consapevolezza di andare a Catanzaro per provare l'impresa. Guardiamo avanti con fiducia, faremo tutto per uscire dalla sfida del Ceravolo avendo speso ogni goccia di sudore".