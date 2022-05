Playoff Serie C, Monopoli-Catanzaro: le info sulla prevendita dei biglietti

Il Monopoli ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match contro il Catanzaro di martedì 17 maggio allo stadio Veneziani (ore 20:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

È attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Catanzaro, valevole per il 2° Turno Nazionale dei Playoff 2021/22, in programma martedì 17 maggio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 20.30.

Modalità di svolgimento

Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno.

Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 20,00 – Ridotto (Over 65, disabili, 6-12 anni e donne) € 10,00

DISTINTI: INTERO € 10,00 – Ridotto (Over 65, disabili, 6-12 anni e donne) € 5,00;

CURVA: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, disabili, 6-12 anni e donne) € 5,00;

SETTORE OSPITI: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, disabili, 6-12 anni e donne) € 5,00;

I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 1,50€.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO “VENEZIANI” (aperto solo il giorno della partita).

PUNTI VENDITA CIAOTICKETS NEI PAESI LIMITROFI

– ZERO DISTANZE SERVIZI POSTALI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Giuseppe Giusti, 27, 70014, Conversano (BA).

– AGENZIA VIAGGI ROUND TRAVEL | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Domenico Romanazzi, 13, 70015, Noci (BA).

– TABACCHERIA FRATELLI LAERA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Dei Giardini, 32, 72014, Cisternino (BR).

– CARTOLERIA MULTISERVIZI BUX GAMING | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Piazza degli Eroi, 36/37, 70042, Mola di Bari (BA).

– TABACCHERIA DA VENERE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Enrico Toti, 40, 70042, Mola di Bari (BA).

– TABACCHERIA N.1 | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Manzoni, 55, 70011, Alberobello (BA).

-TABACCHERIA CINQO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Adami, 27, 72015, Fasano (BR).

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com

Scopri il punto vendita più vicino a te > https://www.ciaotickets.com/punti-vendita.

MODALITÀ ACCREDITI

Tutte le richieste di accredito (AIA, F.I.G.C., CONI, società sportive) dovranno pervenire entro e non oltre domenica 15 maggio alle ore 12.00, all’indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it