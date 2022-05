Playoff Serie C: Monopoli-Catanzaro, la probabile formazione dei biancoverdi

Il Monopoli è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia. Stasera, allo stadio Veneziani, arriverà il Catanzaro per la gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff (ore 20:30). Dopo aver eliminato il Cesena rimontando il 2-1 iniziale con un 3-0 in terra romagnola, i biancoverdi puntano a far bene tra le mura amiche in modo da poter avere una buona base di partenza per il ritorno di sabato 21 maggio, che si disputerà allo stadio Ceravolo. Il bilancio negli scontri diretti in regular season sono di 2 vittorie per il Monopoli, entrambe ottenute per 2-1.

Alberto Colombo schiererà i suoi utilizzando il consueto 3-5-2, senza andare a stravolgere l'undici. In porta Loria, protetto dalla difesa formata da Arena, BIzzotto e Mercadante. A centrocampo ci sarà spazio per Piccinni, Vassallo e Bussaglia; a destra e a sinistra, sugli esterni, presenti Viteritti e Guiebre. Starita farà coppia con Grandolfo in attacco, vista la squalifica di Borrelli. Non saranno della partita inoltre Basile, Natalucci e Quaini.

Monopoli, la probabile formazione per il match contro il Catanzaro

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Grandolfo. All.Colombo.