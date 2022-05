Playoff Serie C, il Catanzaro rimonta il Monopoli nel finale: vittoria per 2-1 dei calabresi

Il Monopoli sfodera una grande prestazione e per poco non riesce a compiere l'impresa di battere il Catanzaro nell'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff. Alla fine la formazione calabrese è riuscita a vincere per 2-1 in rimonta, espugnando lo stadio Veneziani. La prima sliding door della partita è giunta al 26', quando al Catanzaro viene assegnato un calcio di rigore: sul dischetto si è presentato Iemmello che però si è fatto parare il penalty da Loria; così il Monopoli al 33' ha affondato il colpo con Viteritti, andato a segno di testa su cross di Bussaglia. Nella ripresa però gli ospiti hanno alzato i giri del motore e nel giro di pochi minuti, nella parte conclusiva dell'incontro, hanno ribaltato l'esito dell'incontro grazie allo stesso Iemmello, autore di una doppietta (reti al 70' e al 77'). Il Catanzaro ha poi finito la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Scognamillo. Sabato 21 maggio si giocherà la gara di ritorno allo stadio Ceravolo.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali uffiicali:

MONOPOLI-CATANZARO 1-2

RETI: 33′ Viteritti(M); 70′ e 77′ Iemmello(C)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti(74′ Novella), Langella(59′ Hamlili), Vassallo(75′ Morrone), Bussaglia, Guiebre; Starita (75′ Rossi), Grandolfo(92′ D’Agostino). All.: Colombo. A disp.: Guido, Iurino; Pambianchi, Piccinni, Fornasier, Romano, Nina.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Martinelli, Fazio; Bayeye (67′ Rolando), Cinelli (67′ Carlini), Sounas (79′ Welbeck), Verna, Vandeputte; Iemmello (85′ Bombagi), Biasci (79′ Vazquez). All.: Vivarini. A disp.: Romagnoli; Tentardini, De Santis, Maldonado, Bjarkason, Gatti, Cianci.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Davide Stringini di Avezzano. Quarto uomo: Federico Fontani di Siena. Ammoniti: Loria(M); Cinelli(C). Espulsi: 94′ Scognamillo(C).

Note: Al 27′ Loria respinge un rigore a Iemmello. Recupero 0′ p.t., 5′ s.t.; angoli 1-4; campo in buone condizioni; cielo poco nuvoloso; divisa biancoverde per il Monopoli, giallorossa per il Catanzaro. 4539 spettatori totali, di cui 498 ospiti.