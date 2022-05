Playoff Serie C, il Cesena espugna il Veneziani: Monopoli battuto per 2-1

Serie C Girone C

Va al Cesena il primo round del primo turno della fase nazionale dei playoff che ha visto come protagonista il Monopoli. I romagnoli sono passati col risultato di 2-1 allo stadio Veneziani, andando a segno nel giro di pochi minuti per due volte: prima Caturano,al 6'. ha insaccato un tap-in su una respinta del portiere Loria, poi Pierini ha finalizzato una transizione al 10'. Gli uomini guidati da Alberto Colombo non si sono arresi però, accorciando le distanze al 33', quando Bussaglia ha insaccato il pallone sbattuto sul palo dopo un colpo di testa di Loria. Grandolfo, Arena e Langella sfiorano il pareggio per i padroni di casa, da registrare inoltre una traversa a testa. La gara è terminata così, ora il Monopoli nella gara di ritorno di giovedì 12 maggio dovrà vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno.