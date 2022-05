Playoff Serie C: Monopoli-Cesena, le info sulla prevendita dei biglietti

Il Monopoli ha reso note le disposizioni per l'acquisto dei biglietti per il match contro il Cesena di domenica 8 maggio, che si disputerà allo stadio Veneziani (ore 20:00).



Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

È attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Cesena, valevole per il 1^ Turno Nazionale dei Playoff 2021/22, in programma domenica 8 maggio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 20.00.

Modalità di svolgimento

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale la squadra “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 18,00 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 10,00

DISTINTI: INTERO € 10,00 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

CURVA: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

SETTORE OSPITI: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 1,50€.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO “VENEZIANI” (aperto solo il giorno della partita).

PUNTI VENDITA CIAOTICKETS NEI PAESI LIMITROFI

– ZERO DISTANZE SERVIZI POSTALI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Giuseppe Giusti, 27, 70014, Conversano (BA).

– AGENZIA VIAGGI ROUND TRAVEL | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Domenico Romanazzi, 13, 70015, Noci (BA).

– TABACCHERIA FRATELLI LAERA | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Dei Giardini, 32, 72014, Cisternino (BR).

– CARTOLERIA MULTISERVIZI BUX GAMING | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Piazza degli Eroi, 36/37, 70042, Mola di Bari (BA).

– TABACCHERIA DA VENERE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Enrico Toti, 40, 70042, Mola di Bari (BA).

– TABACCHERIA N.1 | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Manzoni, 55, 70011, Alberobello (BA).

-TABACCHERIA CINQO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Via Adami, 27, 72015, Fasano (BR).

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com

Scopri il punto vendita più vicino a te > https://www.ciaotickets.com/punti-vendita.

MODALITÀ ACCREDITI

Tutte le richieste di accredito (AIA, F.I.G.C. CONI, società sportive) dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 6 maggio alle ore 12.00, all’indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it