Playoff Serie C, Monopoli-Cesena: le probabili formazioni

Appuntamento con la storia per il Monopoli che, stasera, disputerà per la prima volta il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'avversario del match di stasera al Veneziani (ore 20:00) sarà il Cesena, arrivato terzo nel girone B. Il traguardo è stato guadagnato dai biancoverdi dopo aver eliminato prima il Picerno (1-1) e poi la Virtus Francavilla (vittoria per 1-0), ed ora sarà fondamentale partire col piede giusto per affrontare la gara di ritorno giovedì prossimo.

Il tecnico Alberto Colombo non cambierà il modulo di partenza, ossia il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Loria, protetto dal trio difensivo composto da Arena, Bizzotto e Mercadante. A centrocampo spazio a Piccinni, Vassallo e Langella, mentre sulle fasce (rispettivamente a destra e a sinistra) ci saranno Viterittie e Guiebre; in avanti, assieme a Borrelli, potrebbe esserci Grandolfo. Conferme in vista per i biancoverdi, ad eccezione di Starita che potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

L'allenatore dei romagnoli William Viali non avrà a disposizione Ardizzone, Brambilla e Maddaloni. Dovrebbe essere il 4-3-2-1 lo schieramento di base: in porta Nardi, mentre Candela e Calderoni agiranno come terzino destro e sinistro; la coppia di centrali difensivi sarà formata da Ciofi e Allievi. Oltre a Ilari e Steffè potrebbe esserci spazio per Berti, Pierini e Caturano troveranno spazio sulla trequarti. Bortolussi verrà impiegato come unica punta.

Monopoli-Cesena, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Vietritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Grandolfo, Borrelli. All.Colombo.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Allievi, Calderoni; Berti, Ilari, Steffè; Caturano, Pierini; Bortolussi. All.Viali.