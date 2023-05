Playoff Serie C, Monopoli: la possibile formazione per il match di stasera con il Latina

Serie C Girone C

Il Monopoli è pronto ad iniziare la sua avventura nei playoff di Serie C 2022/2023. Stasera i biancoverdi saranno di scena allo stadio Veneziani per affrontare il Latina nel primo turno (calcio d'inizio alle ore 20:30). Grazie al settimo posto ottenuto in regular season (quota 54 punti), la formazione guidata da Giacomo Ferrari ha a disposizione due risultati su tre per accedere alla fase successiva della postseason; nei duelli in campionato con i laziali sono arrivati uno 0-0 e un successo per 3-1 in favore del Monopoli. Tuttavia sarà una partita completamente diversa, dovuta proprio al fatto che il Latina è costretto a vincere e si presenterà dunque volendo giocare una gara di grande aggressività.

Ferrari è orientato a schierare i suoi con il consueto modulo 4-2-3-1. Pisseri in porta protetto dai centrali Mulè e Bizzotto, ai lati della retroguardia agiranno Viteritti e Pinto come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); in mediana potrebbe esserci spazio per Piccinni e Hamlili, mentre sulla trequarti c'è l'ipotesi Bussaglia coadiuvato dagli esterni Manzari e Giannotti. Starita unica punta.

Monopoli, la probabile formazione per il match contro il Latina

MONOPOLI (4-2-3-1): Pisseri; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; Piccinni, Hamlili; Manzari, Bussaglia, Giannotti; Starita. All.Ferrari.