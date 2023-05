Playoff Serie C: Monopoli-Latina, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

A partire da lunedì 8 maggio alle ore 17.30 sarà attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Latina, valevole per il 1^ turno dei Playoff, in programma giovedì 11 maggio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 20:30.

La Società, per premiare la fedeltà degli abbonati e dare loro la possibilità di assicurarsi il proprio posto al “Veneziani”, consentirà di esercitare il diritto di prelazione a chi ha sottoscritto la tessera abbonamento per la stagione 2022/23.

LE FASI DI VENDITA

Dalle ore 17.30 dell’8/5/23 alle ore 12.00 del 10/5/23 diritto di prelazione per abbonati.

Dalle ore 12.30 del 10/5/23 vendita libera.

Prelazione per gli abbonati da esercitare esclusivamente presso il Centro Coordinamento Biancoverde, in via Cesare Battisti 28 a Monopoli, esibendo la tessera della stagione 22/23 ed un documento di riconoscimento in corso di validità.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 14,00 – Ridotto (Over 65, 6-14 anni e donne) € 10,00.

DISTINTI: INTERO € 10,00 – Ridotto (Over 65, 6-14 anni e donne) € 7,00.

CURVA: INTERO € 5,00.

SETTORE OSPITI: INTERO € 5,00.

I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 1,50€.

DISPOSIZIONI SETTORE OSPITI

I biglietti riservati al settore ospiti dello stadio “Veneziani” potranno essere acquistati entro le ore 19:00 di mercoledì 10 maggio.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

BOTTEGHINO STADIO VENEZIANI (solo il giorno della partita)

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com

Modalità di svolgimento

PRIMO TURNO PLAY-OFF DEL GIRONE (5a, 6a, 7a, 8a, 9a,10a classificate)

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play-Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Fonte: comunuicato ufficiale Monopoli