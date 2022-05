Borrelli replica a Gerardi: il Monopoli fa 1-1 e passa al secondo turno dei playoff

Serie C Girone C

Il Monopoli ha ottenuto l'accesso al secondo turno dei playoff grazie al pareggio per 1-1 contro il Picerno (si tratta del terzo risultato utile consecutivo). Tutto è accaduto nel secondo tempo, nel giro di pochissimi giri di lancette: ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con Gerardi al 57', ma a ristabilire l'equilibrio al 59' è stato Borrelli, entrato a gara in corso. Per l'attaccante classe 2000 è stato l'ottavo centro totale in questa stagione; ora i biancoverdi, mercoledì 4 maggio, affronteranno la Virtus Francavilla in un derby divenuto un classico del girone C (saranno due i risultati a disposizione per passare il turno).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali.

LEGA PRO SERIE C 2021/22 – PLAYOFF – PRIMO TURNO

DOMENICA 1 MAGGIO – ORE 17.30

MONOPOLI-PICERNO 1-1

RETI: 59′ Borrelli(M); 57′ Gerardi(P)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni(83′ Hamlili), Vassallo(83′ Novella), Bussaglia(58′ Langella), Guiebre; Grandolfo(58′ Borrelli), Starita(83′ Rossi). All.: Colombo. A disp.: Guido, Iurino; Pambianchi, D’Agostino, Romano, Nina, Quaini.

PICERNO CALCIO (4-4-2): Viscovo; Garcia, Ferrani(84′ Di Dio), De Franco, Guerra; De Cristofaro(68′ D’Angelo), Dettori(75′ Parigi), Pittaresi, Esposito(68′ Senesi); Reginaldo, Gerardi. All.: Colucci. A disp.: Summa; Finizio, Emilio, Allegretto, De Ciancio, Carrà, Viviani, Setola.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como. Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto uomo: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Starita(M); Ferrani, Pittaresi(P); Espulsi: -.

Note: Recupero 0′ p.t., 4′ s.t.; angoli 5-2; campo in buone condizioni; cielo sereno; divisa verde per il Monopoli, biancorossa per il Picerno. 1073 spettatori totali, di cui 126 ospiti.