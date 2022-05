Playoff Serie C: Monopoli-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Il Monopoli ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match contro la Virtus Francavilla, valevole per il secondo turno dei playoff e in programma mercoledì 4 maggio allo stadio Veneziani (ore 20:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

È attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Virtus Francavilla, valevole per il 2^ turno dei Playoff 2021/22, in programma mercoledì 4 maggio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 20.30.

Modalità di svolgimento

Le società vincitrici avranno accesso al Primo Turno Playoff Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Primo Turno Playoff Nazionale la società meglio classificata al termine della regular season.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 14,00 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 7,00

DISTINTI: INTERO € 10,00 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

CURVA: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

SETTORE OSPITI: INTERO € 7,50 – Ridotto (Over 65, 6-12 anni e donne) € 5,00;

I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 1,50€.

DISPOSIZIONI SETTORE OSPITI

I residenti nella provincia di Brindisi potranno acquistare il tagliando esclusivamente nel settore ospiti fino a martedì 3 maggio alle ore 19.00.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO “VENEZIANI” (aperto solo il giorno della partita).

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com