Playoff Serie D, Bitonto-Fasano: le info sulla prevendita dei biglietti

Il Bitonto ha reso note le disposizioni per l'acquisto dei biglietti della gara contro il Fasano, di mercoledì 25 maggio allo stadio Città degli Ulivi (ore 16:00).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali uffiicali:

Tempo di Playoff per il Bitonto, che domani, mercoledì 25 maggio, per il Primo Turno della post regular season del girone H del Campionato di Serie D, ospiterà al “Città degli Ulivi” il Città di Fasano. Fischio d’inizio alle ore 16.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”: BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA);

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di mercoledì 25 maggio, a partire dalle ore 14,30, esibendo documento di riconoscimento in corso di validità.

Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 30;

Tribuna Coperta Laterale: € 10;

Gradinata Scoperta: € 5.

Ingresso gratuito per under 14.

Non sarà valido l’accesso gratuito mediante l’abbonamento Fidelity Card “Bitonto Chiamò”.

Per il settore ospiti, disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di Fasano. Per tutti gli altri sostenitori biancazzurri, ecco le disposizioni:

Costo del tagliando: € 10;

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”;

Vendita mediante esclusivamente la prevendita: botteghino del settore ospiti chiuso il giorno della partita.