Playoff Serie D, un autogol di Stasi condanna il Bitonto: il Francavilla sul Sinni vince la finale

Il Bitonto cade nella finale playoff del girone H contro il Francavilla sul Sinni: allo stadio Fittipaldi infatti è stata la formazione padrona di casa a spuntarla per 1-0. Il primo tempo è stato molto intenso, caratterizzato da una bella dose di agonismo messa da entrambe le squadre. Il primo sussulto è stato ad opera del Francavilla, con la punizione di Gentile bloccata da Cannizzaro. Il Bitonto ha replicato in seguito ad un errore dei padroni di casa: Lattanzio si è impossessato del pallone e ha concluso, ma Prisco si è fatto trovare pronto e ha respinto. Negli ultimi minuti della frazione Santoro è stato imbeccato in area, tuttavia l'attaccante neroverde non ha agganciato bene il pallone e non è riuscito ad andare al tiro, mentre Croce successivamente ha chiamato in causa Cannizzaro con una rovesciata, troppo debole per creare un pericolo alla porta avversaria.

Nella ripresa la formazione guidata dal tecnico Alessandro Potenza ci prova, ma alla fine è il Francavilla sul Sinni a trovare la rete decisiva: al 71' Stasi è intervenuto di testa su un cross avversario e ha battuto in maniera involontaria Cannizzaro. Il team guidato da Nicola Ragno ha terminato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Gentile, ma il Bitonto non riesce ad approfittarne.