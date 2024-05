Playout Serie C: Tommasini raggiunge la Virtus e regala la salvezza al Monopoli

Il Monopoli soffre ma alla fine raggiunge la salvezza: allo stadio Veneziani I biancoverdi hanno colto un pareggio per 1-1 contro la Virtus Francavilla, stesso risultato dell'andata, stavolta però andando sotto e riequilibrando il punteggio proprio nel finale grazie al subentrato Tommasini. Allo stesso tempo dopo otto anni è terminata l'avventura in Serie C della formazione brindisina.

Al 35' è arrivato il vantaggio biancazzurro: Macca ha aspettato l'inserimento di Ingrosso, il terzino ha ricevuto il pallone e con un mancino di prima ha battuto Dalmasso.

In avvio di ripresa la Virtus è partita meglio, facendosi vedete in avanti in occasione del tiro ribattuto da Artistico, mentre i padroni di casa non sono riusciti, almeno inizialmente, a dare continuità nella costruzione della manovra come nella parte iniziale di gara. Al 67' clamorosa chance per il raddoppio ospite: su una ripartenza in superiorità numerica Ingrosso ha mancato l'impatto con il pallone a due passi dalla porta difesa da Dalmasso.

Successivamente i biancazzurri sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione per doppio giallo di Di Marco. Il Monopoli ha provato ad alzare i giri del motore, senza trovare varchi almeno fino all'86' quando Borello ha crossato in area per la testa di Tommasini che ha battuto Branduani. Nel finale assalto della Virtus Francavilla che però non ha costruito alcuna occasione: finisce così, il Veneziani è esploso di gioia per il Monopoli che giocherà il campionato di Serie C 2024/2025.

Monopoli-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 42’st Tommasini(M); 35′ Ingrosso(F)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Dalmasso; Fornasier, Bizzotto(30’st De Paoli), Angileri; Viteritti, Borello, De Risio(40’st Bulevardi), Iaccarino(1’st Ardizzone), Barlocco; Sosa(40’st Berman), Grandolfo(1’st Tommasini). All.: Taurino. A disp.: Gelmi; Ferrini, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Peschetola, Vitale.

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO (3-5-2): Branduani; Dutu(46’st Molnar), Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Di Marco, Risolo(46’st Neglia), Macca(36’st Laaribi), Ingrosso(36’st Nicoli); Garofalo(46’st Carella), Artistico. All.: Villa. A disp.: Carretta, Lucatelli; De Marino, Molnar, Contini, Vapore, Magnati, Accardi.

Arbitro: Simone Galipo’ della sezione di Firenze. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia e Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto ufficiale: Dario Madonia della sezione di Palermo. VAR: Luca Zufferli della sezione di Udine. AVAR: Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

Ammoniti: De Risio(M); Ingrosso, Macca, Laaribi, Monteagudo(F). Espulsi: 18’st Peschetola(M), 28’st Di Marco(F).

Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 6-2. Divisa biancoverde per il Monopoli, viola per il Francavilla. Spettatori -.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli