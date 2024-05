Playout Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla: ecco la designazione arbitrale

A dirigere il match tra Monopoli e Virtus Francavilla, in programma domenica 19 maggio allo stadio Veneziani (ore 20:30) sarà il signor Simone Galipò della sezione di Firenze. Glili assistenti saranno Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia ed Egidio Marchetti della sezione di Trento; il quarto uomo sarà Dario Madonia di Palermo. mentre al Var ci sarà Luca Zufferli della sezione di Udine assieme all'assistente Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

La gara sarà valevole per il ritorno dei playout del campionato di Serie C, girone C.