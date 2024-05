Playout Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla, le informazioni sulla vendita dei biglietti

Si gioca domenica 19 maggio 2024 alle ore 20,30 allo stadio Vito Simone Veneziani la partita di ritorno dei Playout della Serie C Now tra Monopoli – Virtus Francavilla.

L’apertura della prevendita è prevista a partire da giovedì 16 maggio 2024 alle ore 13.

Per gli abbonati, sarà attiva la possibilità di prelazione fino a venerdì 17 maggio alle ore 20,30.

COSTO BIGLIETTI

Tribuna: Intero € 25,00 / Ridotto € 17,00

Distinti: Intero € 14,00 / Ridotto € 10,00

Curva: Intero € 10,00 / Ridotto € 7,00

* I prezzi non sono comprensivi di diritti di biglietteria di € 2,00.

SETTORE DISTINTI

L’unico accesso possibile al settore Distinti è quello di via Fiume.

SETTORE OSPITI

In attesa di decisione del Gos

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28

– STADIO “VENEZIANI” BOTTEGHINO (solo il giorno della partita, a partire dalle ore 15)

CATEGORIE RIDOTTI

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori

dello stadio “Veneziani”.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1 gennaio 1957 ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

RAGAZZI UNDER 10

La tariffa Ragazzi è riservata a tutti i bambini e ragazzi fino a 10 anni compiuti ed è

disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

INVALIDI FINO AL 99%

La tariffa Invalidi è riservata a tutti coloro che hanno un certificato che dimostri un’invalidità

fino al 99% (Non è consentito l’accompagnatore).

DISABILI AL 100% CON E SENZA ACCOMPAGNATORE

I disabili su sedia a rotelle e l’accompagnatore, avranno l’accesso gratuito dall’ingresso

Tribuna Laterale Sud; gli invalidi al 100% deambulanti, avranno l’accesso gratuito in tribuna e

l’accompagnatore, qualora previsto, avrà diritto al biglietto ridotto.

Per tutte le informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli