Monopoli, primo atto dei playout con la Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Appuntamento con l'andata dei playout per il Monopoli, che dovrà giocarsi la salvezza nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla: il primo atto della doppia sfida si giocherà oggi pomeriggio alla Nuovarredo Arena, alle ore 18:00. Per restare in Serie C i biancoverdi potrebbero anche raccogliere un pareggio totale nell'arco delle due partite, al netto del miglior piazzamento in classifica rispetto ai biancazzurri.

La formazione allenata da Alberto Villa dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2. Branduani in porta, protetto dalla difesa composta da Dutu, Monteagudo e Gasbarro; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero trovare spazio Biondi ed Ingrosso, mentre in mezzo al campo Laaribi occuperà la cabina di regia coadiuvato da Izzillo e Macca, davanti invece ci sarà l'inedita coppia formata da Neglia e Contini.

Analogo modulo per la formazione guidata dal grande ex Roberto Taurino. Dalmasso tra i pali con Berman, Fornasier e Bizzotto ad occupare la retroguardia; a centrocampo possibile maglia da titolare per Ardizzone al fianco di De Risio e Borello, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Viteritti (a destra) e Barlocco ( a sinistra). A comporre il tandem offensivo assieme a Tommasini potrebbe esserci Grandolfo.

Virtus Francavilla-Monopoli, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Izzillo, Laaribi, Macca, Ingrosso; Neglia, Contini. All.Villa.

MONOPOLI (3-5-2): Dalmasso; Berman, Fornasier, Bizzotto; Viteritti, Ardizzone, De Risio, Borello, Barlocco;Tommasini, Grandolfo. All. Taurino.