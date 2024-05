Playout Serie C, Virtus Francavilla-Monopoli: trasferta vietata ai residenti della provincia di Bari

Il Prefetto di Brindisi, sentito il Questore e letta la determinazione n. 18/2024 dell’8 maggio 2024 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha valutato la partita Virtus Francavilla – Monopoli, in programma domenica 12 maggio 2024 e valida come gara di andata dei playout della Serie C Now, connotata da elevati profili di rischio e di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto il provvedimento del Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Provincia di Bari.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli