Playout Serie D girone H, Gravina-Molfetta: le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa FBC Gravina

FBC Gravina vs Molfetta

Gara secca playout serie D - Girone H

14 Maggio 2023

16:00

Stadio "Stefano Vicino"

Uomo/Ospiti: 5€

Under 19 / Donne: INGRESSO GRATUITO

ABBONAMENTI NON VALIDI

Gli abbonati GOLD hanno il diritto di prelazione sul proprio posto fornendo il numero di tessera in fase di acquisto del biglietto

Ticket disponibili in prevendita al Bar La Stazione di Gianfranco e Gina

Botteghino casa aperto domenica a partire dalle 14.30

400 biglietti ospiti disponibili solo al botteghino del "Vicino"

Fonte: comunicato ufficiale Gravina