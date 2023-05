Playout Serie D, Gravina-Molfetta: ecco chi dirigerà l'incontro

A dirigere il match Gravina-Molfetta, valevole per i playout del campionato di Serie D, girone H, e in programma domenica 14 maggio allo stadio VIcino (ore 16:00) sarà il signor Alberto Poli della sezione di Verona. Gli assistenti saranno Ionut Eusebiu Nechita della sezione di Lecco e Cosimo De Tommaso della sezione di Voghera. Se ci sarà parità entro i tempi regolamentari, la gara andrà ai supplementari: in caso di ulteriore persistenza di una situazione di pareggio, si salverà la squadra meglio piazzata in classifica, ossia il Gravina.