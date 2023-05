Playout Serie D, Gravina-Molfetta: il bilancio dei confronti in regular season

Domenica 14 maggio, allo stadio Vicino, andrà in scena il delicato derby barese tra Gravina e Molfetta, valevole per i playout del girone H della Serie D (ore 16:00). In palio c'è la salvezza, solo una squadra manterrà la categoria mentre l'altra retrocederà in Eccellenza. Il Gravina ha due risultati su tre per tagliare il traguardo: c'è da ricordare che in caso di parità nei tempi regolamentari, si svolgeranno i supplementari; dal canto suo il Molfetta sarà costretto a vincere per evitare di finire nel peggiore dei modi la stagione.

I confronti della regular season però sono a favore dei biancorossi. Nel match di andata giocatosi allo stadio Paolo Poli il 6 novembre 2022 la formazione guidata da Renato Bartoli ebbe la meglio per 1-0 grazie alla rete segnata da Francesco Vivacqua al 27'; allo stadio Vicino, lo scorso 12 marzo, la gara terminò 0-0.