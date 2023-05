Playout Serie D, il Gravina stende il Molfetta e si salva. Biancorossi in Eccellenza

Gioia Gravina, amarezza Molfetta. Il derby barese valevole per i playout, giocatosi allo stadio Vicino, è andato ai gialloblù che così hanno conquistato la permanenza in Serie D; si conclude nella maniera peggiore possibile l'annata partita dei biancorossi, partiti con ben altre aspettative, che retrocedono in Eccellenza. Al 13' gli ospiti sono andati in vantaggio grazie alla punizione realizzata da Longo. I padroni di casa però non si sono dati per vinti e nella ripresa hanno ribaltato completamente la partita: al 51' Kharmoud ha firmato il pareggio con un tiro preciso imparabile per il portiere Crispino, poco dopo Lauria ha insaccato su cross di Pontillo (58'); il mancino di Prado, all'87', è arrivato a chiudere definitivamente i conti.