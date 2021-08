Potenza-Bari 1-1, le pagelle: Scavone illude, Antenucci e Simeri restano a secco

I voti alla prestazione dei biancorossi: condizione fisica ancora da rivedere per gli uomini di Mignani

Primo punto in campionato per il Bari, tornato da Potenza con più di qualche rimpianto dopo l'1-1 maturato al Viviani nel posticipo della prima giornata di Serie C.

Indietro fisicamente rispetto agli avversari, la squadra di Mignani - che ancora attende i giusti rinforzi per completare l'organico - era riuscita a passare in vantaggio pur meritando meno in confronto al Potenza, ma nella ripresa dopo aver sciupato la rete del possibile raddoppio, ha subito il gol del pareggio.

Sfumata la prima vittoria, ora i galletti hanno davanti a loro poco meno di una settimana per preparare il debutto in campionato al San Nicola contro il neopromosso Monterosi, augurandosi di aver sistemato la squadra sia sul piano fisico, sia sotto l'aspetto dell'organico.

I migliori Today

Scavone 6,5: Porta in vantaggio i suoi dopo un primo tempo complicato con un bell'inserimento chiudendo la triangolazione iniziata da Simeri e Antenucci. Nella ripresa cala vistosamente.

Maita 6,5: Probabilmente il migliore del centrocampo biancorosso pur non vedendosi moltissimo in fase propositiva. Decisivo un suo salvataggio su una conclusione a botta sicura degli avversari.

I peggiori Today

Simeri 5: Sul giudizio della sua prestazione pesa dannatamente il gol sbagliato pochi istanti prima del pari lucano. Una sliding door cruciale della partita, perché con il raddoppio, per gli uomini di Gallo recuperare sarebbe stato più difficile.

Di Cesare 5: Serata non fortunata per il capitano, prima protagonista di un involontario tocco col braccio sanzionato col rigore poi sbagliato da Romero, e poi in ritardo sullo stacco di testa che porta al pari di Salvemini.

Antenucci 5,5: A parte l'assist per il provvisorio vantaggio di Scavone, non si vede quasi dalle parti di Marcone.

Frattali 5,5: Era sembrato reattivo in occasione del rigore calciato fuori da Romero, molto meno sul pareggio di Salvemini.

Potenza-Bari 1-1: il tabellino

POTENZA (3-5-2): Marcone 6; Cargnelutti 6, Coccia 6, Gigli 6; Vecchi 6,5, Zampa 6,5, Ricci 6 (84' Sandri sv), Nigro 6, Zenuni 6,5 (90'+3 Bruzzo sv); Salvemini 7 (84' Baclet sv), Romero 5,5 (81' Mazzeo sv). A disp.: Petriccione, Zagaria, Greco, Banegas, Volpe, Sepe, Matino. All. Gallo 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5; Belli 6, Sabbione 5,5, Di Cesare 5,5, Mazzotta 6; Maita 6,5, Bianco 5,5, D'Errico 6; Scavone 6,5; Antenucci 5,5 (75' Botta sv), Simeri (61' Cheddira 6). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Cheddira, Lambiase, Lollo, Mane, Daddario, Fioretti, Dargenio. All. Mignani 6.

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Marcatori: 41' Scavone (B), 65' Salvemini (P)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Salvemini, Romero (P)