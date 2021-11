Monopoli, Colombo: "Il Potenza è una squadra che crea tanto, non bisognerà essere superficiali"

Serie C Girone C

Dopo la vittoria sul Taranto nel derby dello scorso weekend, il Monopoli vuole ripetersi e compiere un passo in avanti: l'avversario della quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone C, sarà il Potenza. Il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo ha presentato la gara nella conferenza stampa di vigilia.

Sull'avversario: "Vogliamo prolungare la striscia positiva e dare continuità, sappiamo però che il Potenza ha una classifica bugiarda. Le statistiche dicono che è una delle squadre che crea e tira più in porta tra le squadre di tutta la Serie C. In casa hanno vinto le ultime due partite, dobbiamo alzare l'attenzione e non avere la spocchia di essere superficiali. La gara vivrà di episodi, possiamo ancora migliorare in trasferta".

Sulla possibile formazione iniziale: "Avere più titolari è un fattore di crescita, nonostante si giochi in undici. La bravura dello staff è quello di scegliere i momenti giusti per far partire dall'inizio i ragazzi, che hanno sempre risposto in maniera positiva. Dobbiamo fare delle scelte complicate c'è gente che viene da prestazione importanti. Valuteremo in base allo stato fisico e all'avversario".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato Hamlili e Morrone. C'è qualche dubbio su Piccinni, che è da valutare nelle prossime ore per un problema alla schiena".