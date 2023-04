Potenza-Monopoli, Ferrari: "Gara importante, bisogna giocare al massimo"

Serie C Girone C

Dopo il ritorno al successo contro il Latina di domenica scorsa, il Monopoli vuole ritrovare una gioia fuori casa per consolidare un posto per i playoff: sabato 8 aprile i biancoverdi saranno di scena allo stadio Viviani per affrontare il Potenza (calcio d'inizio alle ore 17:30). L'ultima vittoria esterna risale allo scorso 4 marzo, quando il Monopoli espugnò il campo del Messina con il risultato di 1-0; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sulla gara: "Sarà una partita difficile come lo sono state tutte finora in campionato, andremo lì preparati perché sarà una partita importante da affrontare al massimo. Le scelte di formazione? Domenica abbiamo fatto bene e quindi potremmo continuare su quella via, l'importante è che chiunque giochi siano con la testa a posto. Se diamo il meglio di noi stessi di partita in partita raggiungeremo l'obbiettivo prefissato. Giannotti? Può giocare in molti ruoli, ha tanta qualità e una resistenza fisica importante".

Sulle prospettive del finale di stagione: "Le prestazione dei ragazzi sono state fatte per raggiungere l'obbiettivo massimo, poi è chiaro che nelle singole gare ci sono tante varianti di cui tener conto".

Sulle condizioni della squadra: "Sono out per infortunio Corti e Santaniello, per il resto sono tutti a disposizione".