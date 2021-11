Potenza-Monopoli, le probabili formazioni: dubbio Piccinni per Colombo

Serie C Girone C

Sono cinque i risultati utili consecutivi raccolti dal Monopoli nell'ultimo periodo (quattro vittorie e un pareggio): l'obiettivo dei biancoverdi ora è quello di inanellare anche il sesto, nel match di oggi allo stadio Viviani contro il Potenza, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C (calcio d'inizio ore 17:30).

La formazione allenata da Bruno Trocini però è un avversario non facile da affrontare, dato che nelle ultime due gare tra le mura amiche ha raccolto due vittorie contro Latina e Picerno; nello scorso turno invece è arrivata una sconfitta sul campo del Palermo. Il Potenza dovrebbe scendere in campo col consueto 3-5-2: tra i pali Marcone, protetto dal trio difensivo formato da Matino,Cargnelutti e Piana. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra presenti Coccia e Sepe, mentre in attacco Volpe affiancherà Salvemini.

Analogo modulo per gli ospiti, che dovrebbero scendere in campo più o meno schierando gli stessi undici del match vittorioso contro il Taranto. Loria in porta, mentre in difesa conferma in vista per Fornasier; sulla fascia destra invece dovrebbe esserci ancora Tazzer. Il principale dubbio è legato alla presenza da titolare di Piccinni, che è alle prese con un problema alla schiena: se non dovesse farcela, il suo posto potrebbe essere preso da Hamlili. La coppia d'attacco sarà composta presumibilmente ancora da Starita e Grandolfo.

Potenza-Monopoli, le probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Marcone; Matino,Cargnelutti, Piana; Coccia, Zenuni, Sandri, Ricci, Sepe; Volpe, Salvemini. All.Trocini

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Fornasier, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Hamlili, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.