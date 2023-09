Potenza-Monopoli, Tomei: "Il nostro focus deve essere sulla prestazione. Siamo pronti"

Girone C

Prima trasferta stagionale per il Monopoli, pronto ad affrontare il Potenza tra le mura dello stadio Viviani domenica 17 settembre (calcio d'inizio alle ore 20:45). Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Monterosi, i biancoverdi vogliono strappare i primi tre punti del campionato, su un campo difficile ma che nella scorsa annata sono riusciti ad espugnare: l'8 aprile 2023 infatti il Monopoli riuscì a vincere per 2-1; a presentare il match è stato il tecnico Francesco Tomei.

Sulla gara: "Siamo amareggiati per la gara scorsa, proprio questa amarezza ci deve animare in modo da avere voglia di rivalsa. Vogliamo riprenderci quello che abbiamo lasciato, ogni partita è una storia a sé. I ragazzi sono motivati. Il Potenza è un'ottima squadra, ha giocatori di categoria ma anche alcuni che hanno giocato in categoria superiori. Sarà una partita dura, il Potenza è solido ed organizzato. Il nostro focus deve essere sempre sulla prestazione, perché alla lunga la prestazione ti porta i risultati".

Sulle possibili scelte di formazione: "C'è una partita ogni tre giorni, i ragazzi giocheranno tutti. C'è bisogno dell'intera rosa, tre partite in una settimana sono ingestibili a livello fisico. Su questo sono molto sereno perché i giocatori avranno la loro possibilità e si metteranno in mostra".

Sulle condizioni della squadra: "Sono rientrati tutti gli infortunati, anche Angileri. Per questa squadra siamo al completo, chi è indietro di condizione stanno migliorando".

Sul mercato: "Con la società abbiamo fatto un discorso semplice. Noi abbiamo giocato una sola partita, gli svincolati sono accessibili sempre quindi si è deciso di valutare la rosa a disposizione. E lo si fa in partita. Tutti stanno rispondendo bene, non c'è bisogno di intervenire. Ci sono ragazzi, anche giovani, che sono molto validi".